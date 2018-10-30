Японская принцесса отказалась от титула ради любви
Media playback is unsupported on your device
Видео

Японская принцесса отказалась от титула ради любви

Принцесса императорского двора Японии Аяко вышла замуж за бизнесмена Кея Морию.

Церемония прошла в токийском храме Мэйдзи.

Согласно правилам императорского дома Японии, женщины из королевской семьи теряют свой титул, если выходят замуж за простолюдина.

  • 30 октября 2018
Go to next video: Такие нескучные японские политики