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Видео
"Стена ветра" против разрушающих ураганов
В международном университете Флориды построили машину-ураган "Стена ветра".
Самый мощный в мире искусственный ураган помогает ученым протестировать строительные материалы и здания на прочность против ветров ураганной силы. Эти эксперименты привели к переоценке прочности зданий и путей защиты от ураганов.
Как именно проводятся опыты, Би-би-си рассказал метеоролог Эрик Сална.
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1 ноября 2018
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