"Стена ваетра" против разрушений ураганов
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"Стена ветра" против разрушающих ураганов

В международном университете Флориды построили машину-ураган "Стена ветра".

Самый мощный в мире искусственный ураган помогает ученым протестировать строительные материалы и здания на прочность против ветров ураганной силы. Эти эксперименты привели к переоценке прочности зданий и путей защиты от ураганов.

Как именно проводятся опыты, Би-би-си рассказал метеоролог Эрик Сална.

  • 1 ноября 2018
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