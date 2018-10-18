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ТВ-новости: Массовое убийство в Керчи. Откуда оружие у подростка?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 18 октября:
- Массовое убийство в Керчи. Путин говорит о глобализации, убийца известен, но вопросы остаются.
- Российский президент обещает гражданам страны роль мучеников и рай, а врагам - быструю смерть без раскаяния.
- Почему промежуточные выборы в США так важны для Дональда Трампа и почему одна из сенаторов-демократов потеряла поддержку женщин после участия в компании #MeToo.
- И может ли выжить христианское кафе, в котором цену определяют покупатели.
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18 октября 2018
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