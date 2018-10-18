Что говорят в Керчи после бойни и как в России легально купить ружье
Число погибших в Керченском политехническом колледже увеличилось до 20 человек. Это 15 студентов и пятеро преподавателей. Массовое убийство устроил четверокурсник Владислав Росляков.
В прошлом месяце он получил официальное разрешение на ношение оружия. Сначала он открыл огонь из охотничьего ружья, затем взорвал самодельную бомбу и продолжил стрелять. После этого Росляков покончил с собой.
Сразу после случившегося Следственный комитет возбудил дело о теракте, но почти сразу переквалифицировал его на убийство.
Владимир Путин назвал трагедию в Керчи не только российской проблемой и связал ее с глобализацией и влиянием интернета.
По его убеждению, все началось с трагических событий в американских школах.
"Мы все, вместе взятые, не только в России - в мире в целом - плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире, - посетовал президент, - мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода".
В свою очередь глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что разрешение на оружие у Рослякова было зарегистрировано по закону, характеристики студента никому не давали повода для беспокойства.
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18 октября 2018