"Я ваш вызов принимаю". Навальный записал видео, где согласился на дуэль с Золотовым
Оппозиционный политик Алексей Навальный записал ответное видеообращение к главе Росгвардии Виктору Золотову. Записать свой ролик политик смог только после того, как вышел из заключения, где провел 50 суток.
В своем обращении Навальный соглашается на дуэль, на которую его вызывал Виктор Золотов, но в качестве места поединка предложил теледебаты на одном из федеральных каналов.
В конце лета ФБК опубликовал расследование, где утверждалось, что продукты для Росгвардии закупаются по завышенным ценам. В ответ Золотов записал собственное видео, где вызвал Навального на дуэль.
У главы Росгвардии есть неделя на размышление, заключил оппозиционер.
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18 октября 2018
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