Новосибирская Пенсионерка подарила министру труда веревку и мыло
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Новосибирская пенсионерка подарила министру веревку и мыло

В Новосибирской области пенсионерка подарила министру труда и социального развития Ярославу Фролову веревку и мыло за прибавку к пенсии. Женщина также передала Фролову соль и спички - это все, что она смогла купить на 89 рублей.

Ярослав Фролов заявил, что "давать оценку поступкам граждан, обратившихся в министерство, считает некорректным".

Повышенную пенсию жители Новосибирской области начнут получать с 1 января 2019 года. Пенсия составит 8814 рублей.

  • 19 октября 2018
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