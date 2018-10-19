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Новосибирская пенсионерка подарила министру веревку и мыло
В Новосибирской области пенсионерка подарила министру труда и социального развития Ярославу Фролову веревку и мыло за прибавку к пенсии. Женщина также передала Фролову соль и спички - это все, что она смогла купить на 89 рублей.
Ярослав Фролов заявил, что "давать оценку поступкам граждан, обратившихся в министерство, считает некорректным".
Повышенную пенсию жители Новосибирской области начнут получать с 1 января 2019 года. Пенсия составит 8814 рублей.
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19 октября 2018
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