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"Попасть в рай" или "просто сдохнуть"? Жители Кургана ответили Смерти
Активист в костюме Смерти спросил у жителей Кургана, чего они больше хотят - "попасть в рай" или "просто сдохнуть".
Этот вопрос - отсылка к заявлению Владимиру Путина о возможной ядерной войне. Выступая на заседании Валдайского клуба в Сочи президент заявил: "Мы, как мученики, попадем в рай, а они - просто сдохнут".
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22 октября 2018
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