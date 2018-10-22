Человек в костюме Смерти спросил у жителей Кургана о смерти.
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"Попасть в рай" или "просто сдохнуть"? Жители Кургана ответили Смерти

Активист в костюме Смерти спросил у жителей Кургана, чего они больше хотят - "попасть в рай" или "просто сдохнуть".

Этот вопрос - отсылка к заявлению Владимиру Путина о возможной ядерной войне. Выступая на заседании Валдайского клуба в Сочи президент заявил: "Мы, как мученики, попадем в рай, а они - просто сдохнут".

  • 22 октября 2018
Go to next video: "Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут". Путин на "Валдае"