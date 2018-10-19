Драки не будет: Золотов уклоняется от дебатов с Навальным
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Для кого Золотов реально записывал свой вызов Навального на дуэль

Глава Росгвардии Виктор Золотов отказался участвовать в теледебатах с Алексеем Навальным.

Накануне оппозиционер принял вызов Золотова на дуэль, предложив провести ее в формате дебатов на федеральном телевидении.

Однако Золотова такая форма сатисфакции не устраивает.

"Я его приглашал на другое. Поэтому мы с ним не сходимся", - заявил глава Росгвардии.

Между тем в своем последнем видео Навальный обвинил Золотова в незаконном обогащении и насчитал недвижимости семьи Золотова на три с половиной миллиарда рублей.

На эти обвинения генерал пока не ответил.

  • 19 октября 2018
Go to next video: "Я ваш вызов принимаю". Навальный записал видео, где согласился на дуэль с Золотовым