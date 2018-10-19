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Как в Керчи хоронили жертв бойни в Политехническом колледже
Тысячи людей пришли проститься с жертвами стрельбы в Политехническом колледже в Керчи.
В среду 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу в колледже и взорвал самодельное устройство, а потом покончил жизнь самоубийством.
Прощальная церемония состоялась на главной площади города, где были установлены гробы с телами жертв бойни.
Керченские имам и митрополит провели молебен в память о погибших.
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что история Крыма теперь будет разделена на "до" и "после" трагедии.
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19 октября 2018
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