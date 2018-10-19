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ТВ-новости: Керчь прощается с убитыми в колледже
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 19 октября:
- Керчь прощается с погибшими в политехническом колледже. Поговорили с местным корреспондентом об обстановке в городе.
- Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт узнает, сколько лет проведет в тюрьме.
- О словесной заочной дуэли Золотова и Навального.
- Наш корреспондент проверил, как работают вездеходы "Шерп" - совместный российско-украинский проект.
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19 октября 2018
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