ТВ-новости: прощание с погибшими в Керчи
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ТВ-новости: Керчь прощается с убитыми в колледже

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 19 октября:

  • Керчь прощается с погибшими в политехническом колледже. Поговорили с местным корреспондентом об обстановке в городе.
  • Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт узнает, сколько лет проведет в тюрьме.
  • О словесной заочной дуэли Золотова и Навального.
  • Наш корреспондент проверил, как работают вездеходы "Шерп" - совместный российско-украинский проект.
  • 19 октября 2018
Go to next video: Как в Керчи хоронили жертв бойни в Политехническом колледже