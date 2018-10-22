Выход Трампа из РСМД грозит откатом к холодной войне
Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности РСМД был подписан в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым.
Однако нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что условия этого договора фактически давно уже не выполняются Россией, потому он из него намерен выйти.
Россия, в свою очередь, сама обвинили США в потенциальном нарушении этого договора.
Между тем, как считает военный обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус, договор по ракетам средней и малой дальности является одним из ключевых элементов ядерного сдерживания, и отказ от него грозит возвращением к тому периоду холодной войны, когда напряженность в отношениях между двумя супердержавами достигла самого высокого уровня.
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22 октября 2018
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