Снежная буря в Италии. Видео
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Снег и град в Италии. Видео

На Италию обрушился снежный шторм.

Сразу в нескольких районах страны выпал снег, градом побило машины, ветер повалил деревья.

Никто не пострадал, но во многих городах закрыли школы, общественный транспорт не ходит.

  • 22 октября 2018
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