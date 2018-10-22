«Я ношу свое сердце в рюкзаке»: как жить с искусственным органом
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"Я ношу свое сердце в рюкзаке": как жить с искусственным органом

24-летней британке Бекке Хендерсон удалили сердце из-за злокачественной опухоли. Его заменили специальным аппаратом, который Бекка носит с собой в рюзкзаке.

Бекка - одна из двух человек в Великобритании, кому сделали подобную операцию.

Несмотря на то, что без искусственного сердца она не может прожить и четырех минут, Бекка решила вернуться к учебе в университете.

  • 22 октября 2018
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