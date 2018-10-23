"Хочется, чтобы это угомонилось": прихожане греческой церкви о ссоре РПЦ и Константинополя
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"Хочется, чтобы это угомонилось": прихожане греческой церкви о ссоре РПЦ и Константинополя

Разрыв отношений между РПЦ и Вселенским патриархатом весьма обеспокоил русскоязычных прихожан зарубежом.

Синод Русской православной церкви принял решение полностью разорвать отношения с Вселенским патриархатом Константинополя 15 октября, после того как Констинтинополь начал процесс предоставления независимости украинской церкви.

Русская служба Би-би-си узнала у прихожан в греческих Салониках - что именно их тревожит и почему?

  • 23 октября 2018
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