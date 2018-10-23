Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Хочется, чтобы это угомонилось": прихожане греческой церкви о ссоре РПЦ и Константинополя
Разрыв отношений между РПЦ и Вселенским патриархатом весьма обеспокоил русскоязычных прихожан зарубежом.
Синод Русской православной церкви принял решение полностью разорвать отношения с Вселенским патриархатом Константинополя 15 октября, после того как Констинтинополь начал процесс предоставления независимости украинской церкви.
Русская служба Би-би-си узнала у прихожан в греческих Салониках - что именно их тревожит и почему?
-
23 октября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне