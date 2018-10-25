Слуга или хозяин? Сравните заявления Рамзана Кадырова на русском и на чеченском
Оказывается, мнение главы Чечни Рамзана Кадырова - даже по одному и тому же вопросу - может различаться в зависимости от языка, на котором он говорит.
Например, на совещании в Грозном Кадыров по-чеченски пригрозил расправой ингушам, которые решат протестовать на территории, отошедшей Чечне. А вот в разговоре с журналистом телеканала "Россия-1" Кадыров уже объяснял, что согласился на передел границы по просьбе Юнус-Бека Евкурова, чтобы "закрыть вопрос и принять удар на себя".
Граница с Ингушетией - не единственная тема, которую глава Чечни по-разному комментирует на разных языках. Как отличаются заявления Рамзана Кадырова о свободе слова, законе и даже о самом себе - в видео Русской службы Би-би-си.
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25 октября 2018
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