Потоп в Краснодарском крае: кадры очевидцев
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Потоп в Краснодарском крае: кадры очевидцев

Из-за сильных ливней в Краснодарском крае снова начался потоп. Из-за паводка погибли как минимум два человека, затоплены 18 населенных пунктов.

В Краснодарский край вылетел глава МЧС Евгений Зиничев. На сайте ведомства сообщается, что в ближайшее время на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни, град, гроза, шквалистый ветер с усилением до 25 м/с.

  • 25 октября 2018
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