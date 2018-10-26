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У однополой пары пингвинов впервые вылупился птенец
У однопалой пары пингвинов из сиднейского аквариума Sea Life впервые вылупился птенец. Малыша назвали Сфенджик - в честь двух пап Сфена и Мэджика.
Птенец появился на свет 19 октября и весил всего 91 грамм. В гнезде, которое Сфен и Мэджик построили вместе, птенец проведет еще 6-8 недель.
Австралийские пингвины-самцы начали проявлять интерес друг к другу несколько месяцев назад. Они вместе плавали и в качестве знаков внимания дарили друг другу камни, что на языке пингвинов означает признание в любви.
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26 октября 2018
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