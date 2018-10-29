"Из-за этого завода у меня рак": как во Владикавказе борются с "Электроцинком"

Как титановый завод на Урале попал в очаг противостояния США и России

Это завод - крупнейший в мире по производству титана. Из-за законопроекта о прекращении сотрудничества с США в авиационной сфере под угрозой оказалось не только будущее завода, но и всего города Верхняя Салда.