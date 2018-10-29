"Из-за этого завода у меня рак": как во Владикавказе борются с "Электроцинком"
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"Из-за этого завода у меня рак": как во Владикавказе борются с "Электроцинком"

"Электроцинк" - самый крупный завод в Северной Осетии. После недавнего пожара, который не могли потушить в течение 10 часов, дымом затянуло весь Владикавказ.

Тысячи жителей города вышли на митинг с требованием закрыть завод. По их мнению, выбросы с "Электроцинка" опасны для людей и могут вызывать онкологические заболевания.

Несмотря на то, что экологи подтвердили сильное превышение канцерогенных веществ в городском воздухе, а протестующих поддержал местный парламент, завод продолжает работать. На сайте "Электроцинка" говорится, что сгоревший цех будет восстановлен.

Как во Владикавказе борются с заводом "Электроцинк" и почему некоторые местные его защищают, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

  • 29 октября 2018
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