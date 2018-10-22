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ТВ-новости: кто нарушил договор об РСМД?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 22 октября:
- США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Кто нарушает соглашение между Москвой и Вашингтоном?
- Президент США поднимает по тревоге армию и пограничников и обещает остановить караван мигрантов, которые идут за американской мечтой в США.
- Американцы хотят, чтобы Британия приняла джихадистов из Соединенного Королевства, воевавших в Сирии. Лондон не торопится.
- И советы Александру Петрову и Руслану Боширову от экспертов "Валдая" в нашей рубрике "Политика.Козлов".
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22 октября 2018
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