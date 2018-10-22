ТВ-новости: США разрывают договор с РФ?
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ТВ-новости: кто нарушил договор об РСМД?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 22 октября:

  • США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Кто нарушает соглашение между Москвой и Вашингтоном?
  • Президент США поднимает по тревоге армию и пограничников и обещает остановить караван мигрантов, которые идут за американской мечтой в США.
  • Американцы хотят, чтобы Британия приняла джихадистов из Соединенного Королевства, воевавших в Сирии. Лондон не торопится.
  • И советы Александру Петрову и Руслану Боширову от экспертов "Валдая" в нашей рубрике "Политика.Козлов".
  • 22 октября 2018
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