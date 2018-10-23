"Детский дом вырезали шомполами, ножами". Минское гетто в рассказах последних свидетелей

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В июле 1941 года, через три недели после захвата белорусской столицы немецкими войсками, фашисты согнали в Минское гетто десятки тысяч евреев, претворяя в жизнь гитлеровскую программу изоляции и массового уничтожения еврейского населения. Через Минское гетто прошли около 100 тысяч человек.

Помимо местного еврейского населения, в гетто эшелонами депортировали евреев из Германии, Австрии и других европейских стран. На обнесенной колючей проволокой территории гетто на взрослого человека приходилось 1,5 м² жилого пространства. Все евреи в гетто носили отличительные знаки.

Трудоспособное население выводили на принудительный труд в город. Через месяц после переселения всех евреев в гетто фашисты начали уничтожать узников - устраивали массовые погромы, облавы, расстрелы, травили заключенных в мобильных газовых камерах. 21-23 октября 1943 Минское гетто ликвидировали расстрелом оставшихся узников. В живых остался лишь каждый пятый.

Фрида Рейзман и Владимир Трахтенберг, одни из последних живых свидетелей этой трагедии, поделились своими детскими воспоминаниями о гетто с Русской службой Би-би-си.