Без рук и ног на самую высокую гору Эфиопии
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Без рук и ног на самую высокую гору Эфиопии

В 2013 году Алекс получил стрептококковую инфекцию, которая спровоцировала заражение крови и разрушила его лицо. Руки и ноги пришлось ампутировать, чтобы сохранить ему жизнь.

Добраться до 4500-метровой вершины поможет особая коляска, разработанная студентами Саутгемптонского университета. Но последние несколько сотен метров Алексу придется преодолеть своими силами.

Алекс и его команда планируют начать восхождение в январе.

  • 25 октября 2018
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