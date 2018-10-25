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Без рук и ног на самую высокую гору Эфиопии
В 2013 году Алекс получил стрептококковую инфекцию, которая спровоцировала заражение крови и разрушила его лицо. Руки и ноги пришлось ампутировать, чтобы сохранить ему жизнь.
Добраться до 4500-метровой вершины поможет особая коляска, разработанная студентами Саутгемптонского университета. Но последние несколько сотен метров Алексу придется преодолеть своими силами.
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Алекс и его команда планируют начать восхождение в январе.
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25 октября 2018
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