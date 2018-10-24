Пара поженилась на дне океана
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Измерить глубину чувств: пара из Шри-Ланки поженилась на дне океана

Молодожены из Шри-Ланки поженились под водой, на дне Индийского океана.

Для этого невесте пришлось взять несколько уроков дайвинга.

  • 24 октября 2018
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