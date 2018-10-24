Мусор из Москвы хотят вывозить в Архангельскую область. Почему?

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За последние три месяца в Архангельской области местные жители уже несколько раз выходили на акции протеста. Люди недовольны тем, что власти планируют вывозить мусор из Москвы в их регион.

Мусорный полигон хотят обустроить около станции Шиес, которая располагается за 1200 км от Москвы. Необычный выбор места объясняют тем, что это место не только мало заселено, но и обладает "хорошей транспортной доступностью".

В администрации региона уверяют, что строительство еще не началось, а проект лишь внесен на рассмотрение. Тем не менее вырубку леса возле Шиеса местные заметили еще летом. По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, сейчас там ведутся только работы по строительству новой железнодорожной станции.