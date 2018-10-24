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"Я выращиваю жизнь из смерти". Палестинец превратил гранаты в цветочные горшки
В марте 2018 года арабо-израильский конфликт сильно обострился. За последние полгода на границе Израиля и сектора Газа погибли больше ста человек.
Несмотря на смертельную опасность, палестинец Ахмед решил собирать обломки боеприпасов, чтобы найти им применение в мирной жизни. Например, из гранат со слезоточивым газом он придумал делать цветочные горшки.
Спустя несколько недель после того, как Ахмед дал интервью Би-би-си, его застрелили во время очередных протестов.
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24 октября 2018
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