Подозрительные посылки Хилари Клинтон и Обаме
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Посылки с бомбами для Клинтон и Обамы: версии и реакция

В посылках, адресованных бывшему кандидату в президенты США Хиллари Клинтон и бывшему президенту Бараку Обаме, обнаружены бомбы. Кто их послал и зачем?

  • 24 октября 2018
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