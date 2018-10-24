ТВ-новости: кому в США пришли посылки с бомбами
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ТВ-новости: кому в США пришли посылки с бомбами

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 24 октября:

  • Клинтонам и Бараку Обаме отправили бомбы, такие же, какую получил накануне Джордж Сорос. Узнаем последние подробности от нашего корреспондента в Вашингтоне
  • Расследование Би-би-си выявило в Китае сеть лагерей для мусульман, помещенных туда без суда и следствия. В китайской провинции Синьдзян предположительно под стражей держат около миллиона уйгуров
  • Московский мусор едет на север страны, местные жители в ответ перекрывают дорогу строителям и выходят на митинги. Наш корреспондент побывал в Архангельской области
  • А также - как хорошо сохраниться за 2 тысячи лет? Секреты раскрывают археологи - на дне Черного моря обнаружен древний корабль
  • 24 октября 2018
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