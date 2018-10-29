«Безголовая курица-монстр» в Южном океане
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Морской огурец или безголовая курица-монстр. Что это?

Необычное морское животное обнаружено в водах Южного океана. Ранее считалось, что это морской огурец, он же "безголовая курица-монстр", обитает лишь в Мексиканском заливе.

Камера с особой технологией съемки, которая запечатлела глубоководного "монстра" неподалеку от Антарктиды, была разработана австралийскими исследователями.

Эти кадры помогут ученым улучшить программы сохранения морской среды.

  • 29 октября 2018
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