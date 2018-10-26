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Эти гусята ходят за своим "папой" повсюду. Даже в туалет
Дома у орнитолога из Германии Михаэля Кветтинга жила стая гусей, но он был для них не просто хозяином. Они считали, что он - папа-гусь.
В 2015 году Михаэль объявил, что намерен стать папой семерых только что вылупившихся гусят.
Его друзья пошутили над ним, но в итоге эксперимент изменил его жизнь.
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26 октября 2018
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