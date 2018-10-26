Эти гусята ходили за своим "папой" везде. Даже в туалет.
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Эти гусята ходят за своим "папой" повсюду. Даже в туалет

Дома у орнитолога из Германии Михаэля Кветтинга жила стая гусей, но он был для них не просто хозяином. Они считали, что он - папа-гусь.

В 2015 году Михаэль объявил, что намерен стать папой семерых только что вылупившихся гусят.

Его друзья пошутили над ним, но в итоге эксперимент изменил его жизнь.

  • 26 октября 2018
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