ТВ-новости: Керчь, девять дней после трагедии
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ТВ-новости: Керчь через девять дней после трагедии

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 25 октября:

  • Керчь поминает погибших - сегодня девять дней со дня трагедии. Что сейчас происходит в городе? В Керчи работают наши корреспонденты.
  • Слуга народа или единственный хозяин? Противоречивая риторика Рамзана Кадырова. Мы сравнили, что он говорит на русском и чеченском языках.
  • Почему Сергея Скрипаля пытались отравить? Возможно, ответы нужно искать в Испании и Чехии
  • Воспоминания узников минского гетто. Чудом выжившие свидетели массового убийства евреев в годы Второй мировой войны рассказали Би-би-си о своем детстве.
  • 25 октября 2018
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