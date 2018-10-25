Как живет Керчь через девять дней после трагедии?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Как живет Керчь через девять дней после трагедии

7 октября студент-четверокурсник Владислав Росляков взорвал бомбу в столовой своего колледжа и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Он убил 20 человек и застрелился сам. Корреспонденты Би-би-си рассказали о том, что сейчас происходит в городе.

  • 25 октября 2018
Go to next video: Скрипаль сотрудничал со спецслужбами Чехии и Испании: что там говорят?