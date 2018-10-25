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Как живет Керчь через девять дней после трагедии
7 октября студент-четверокурсник Владислав Росляков взорвал бомбу в столовой своего колледжа и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Он убил 20 человек и застрелился сам. Корреспонденты Би-би-си рассказали о том, что сейчас происходит в городе.
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25 октября 2018
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