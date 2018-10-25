Скрипаль сотрудничал со спецслужбами Чехии и Испании: что там говорят?
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Скрипаль сотрудничал со спецслужбами Чехии и Испании: что там говорят?

Корреспондент Би-би-си Ричард Галпин побывал в Чехии и Испании в поисках ответа на вопрос, почему агента Сергея Скрипаля решили отравить.

  • 25 октября 2018
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