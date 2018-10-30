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Самый древний затонувший корабль в мире - на дне Черного моря?
Археолог Корум Бочаров работает, возможно, с самым древним затонувшим кораблем. Он лежит на дне Черного моря уже 2400 лет.
Корабль отлично сохранился, так как на глубине более 150 метров в Черном море уже практически нет кислорода. Это значит, что паразиты, поедающие дерево, выжить там не могут.
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30 октября 2018
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