Сбывшаяся мечта археолога: возможно, самый древний затонувший корабль
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Самый древний затонувший корабль в мире - на дне Черного моря?

Археолог Корум Бочаров работает, возможно, с самым древним затонувшим кораблем. Он лежит на дне Черного моря уже 2400 лет.

Корабль отлично сохранился, так как на глубине более 150 метров в Черном море уже практически нет кислорода. Это значит, что паразиты, поедающие дерево, выжить там не могут.

  • 30 октября 2018
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