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В Чили строят самый большой телескоп в мире
Европейская южная обсерватория строит Самый большой телескоп в мире - Extremely Large Telescope (ELT) - на горе Серро Армасонес в Чили.
С помощью 39-метрового главного зеркала можно будет получить изображения в 15 раз точнее, чем кадры космического телескопа Хаббл. Новый телескоп позволит изучить первые галактики и измерить ускорение разложения Вселенной.
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Строительство планируют завершить в 2024 году.
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31 октября 2018
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