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Видео
В Индонезии разбился "Боинг" с 189 людьми на борту. Видео с места крушения
В Индонезии потерпел крушение пассажирский "Боинг" авиакомпании Lion Air. Через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты самолет пропал с радаров.
Вскоре местные моряки обнаружили обломки "Боинга", а также вещи, которые могли принадлежать пассажирам рейса. Власти Индонезии сообщают, на борту находились 189 пассажиров и членов экипажа.
Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, в ее арсенале более 100 самолетов. Несмотря на это, авиакомпанию не раз обвиняли в несоблюдении правил безопасности.
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29 октября 2018
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