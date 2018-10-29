В Индонезии разбился пассажирский "Боинг". Ведутся спасательные работы
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В Индонезии разбился "Боинг" с 189 людьми на борту. Видео с места крушения

В Индонезии потерпел крушение пассажирский "Боинг" авиакомпании Lion Air. Через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты самолет пропал с радаров.

Вскоре местные моряки обнаружили обломки "Боинга", а также вещи, которые могли принадлежать пассажирам рейса. Власти Индонезии сообщают, на борту находились 189 пассажиров и членов экипажа.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, в ее арсенале более 100 самолетов. Несмотря на это, авиакомпанию не раз обвиняли в несоблюдении правил безопасности.

  • 29 октября 2018
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