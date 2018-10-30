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Хэллоуин по-британски: вниз по реке в лодке из тыквы
Британец Том Пирси сделал из тыквы самую настоящую лодку и с ее помощью сплавился по реке Уз, которая течет через английский Йорк.
Том считает, что его тыква-лодка - самая большая в мире, и мечтает попасть с ней в книгу рекордов Гиннесса.
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30 октября 2018
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