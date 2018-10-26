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ТВ-новости: найден подозреваемый в рассылке бомб оппонентам Трампа
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 26 октября:
- В США арестован подозреваемый в отправке посылок с бомбами для оппонентов Дональда Трампа. Сообщает наш корреспондент.
- Двадцать пять желающих на место президента. В Грузии пройдут последние прямые президентские выборы.
- Что делают с уйгурами в китайских лагерях в Синьцзяне. Собственное расследование Би-би-си.
- Почему Шинейд О'Коннор приняла ислам. Обсудим с нашим обозревателем по вопросам культуры.
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26 октября 2018
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