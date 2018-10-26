ТВ-новости: в США задержан подозреваемый в рассылке взрывных устройств
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ТВ-новости: найден подозреваемый в рассылке бомб оппонентам Трампа

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 26 октября:

  • В США арестован подозреваемый в отправке посылок с бомбами для оппонентов Дональда Трампа. Сообщает наш корреспондент.
  • Двадцать пять желающих на место президента. В Грузии пройдут последние прямые президентские выборы.
  • Что делают с уйгурами в китайских лагерях в Синьцзяне. Собственное расследование Би-би-си.
  • Почему Шинейд О'Коннор приняла ислам. Обсудим с нашим обозревателем по вопросам культуры.
  • 26 октября 2018
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