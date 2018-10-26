Почему певица Шинейд О'Коннор приняла ислам?
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Почему певица Шинейд О'Коннор приняла ислам?

Ирландская певица Шинейд О'Коннор объявила, что перешла в ислам. В прошлом году певица сменила имя на Магду Давитт и сейчас сделала это снова - теперь ее зовут Шухада Давитт. Она исполнила азан и поделилась им в YouTube.

  • 26 октября 2018
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