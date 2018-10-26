Война компромата перед выборами в Грузии
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Война компромата перед президентскими выборами в Грузии

В это воскресенье в Грузии исторические выборы - последние прямые выборы президента.

Нынешнюю кампанию называют одной из самых грязных в новой истории Грузии из-за количества компромата против основных кандидатов.

Мы выясняли, почему так происходит, и какие есть прогнозы по поводу результатов голосования.

  • 26 октября 2018
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