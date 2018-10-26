Как очистить океан от пластика

Как очистить океан от пластиковых отходов
Ежегодно в океаны попадает около 8 млн тонн пластиковых отходов. Из этого мусора образуются целые архипелаги. Пластик распадается на мелкие частицы и становится пищей для планктона. По пищевой цепочке он попадает к нам с вами на стол.
Очистить океаны от пластика - сложная задача. Для этого необходимы колоссальные деньги. Проект The Ocean Cleanup разработал специальный комплекс для очистки воды от плавающего мусора.
Его разработчики посчитали, что 60 таких плавучих устройств смогут уменьшить Тихоокеанское мусорное пятно в два раза за пять лет.
Но сократить пластиковое загрязнение можете вы сами. Вот несколько советов, как это сделать.
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26 октября 2018
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