ТВ-новости: Меркель уходит, но остается. Что стоит за политическими переменами в Германии?
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ТВ-новости: Меркель уходит, но пока остается

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 29 октября:

  • Куда уходит Меркель? В Германии грядут большие политические перемены, обсудим их с нашим европейским обозревателем.
  • Чем помешал российский фактор на выборах в Грузии? Фаворит Саломе Зурабишвили не смогла победить с первого раза, и будет второй тур.
  • Жители Владикавказа требуют закрыть крупный металлургический завод "Электроцинк". Наши корреспонденты побывали в городе и узнали подробности.
  • Почему в Бразилии победили правые? Новым президентом страны стал Жаир Болсонару, узнаем подробности уже скоро.
  • Наш корреспондент побывал на ежегодной акции памяти жертв сталинских репрессий "Возвращение имен".
  • Владелец футбольного клуба "Лестер Сити" Вишай Шривадданапрабха погиб в результате крушения вертолета. Репортаж из Лестера спортивного обозревателя Би-би-си Дана Роана.
  • 29 октября 2018
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