ТВ-новости: Меркель уходит, но пока остается
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 29 октября:
- Куда уходит Меркель? В Германии грядут большие политические перемены, обсудим их с нашим европейским обозревателем.
- Чем помешал российский фактор на выборах в Грузии? Фаворит Саломе Зурабишвили не смогла победить с первого раза, и будет второй тур.
- Жители Владикавказа требуют закрыть крупный металлургический завод "Электроцинк". Наши корреспонденты побывали в городе и узнали подробности.
- Почему в Бразилии победили правые? Новым президентом страны стал Жаир Болсонару, узнаем подробности уже скоро.
- Наш корреспондент побывал на ежегодной акции памяти жертв сталинских репрессий "Возвращение имен".
- Владелец футбольного клуба "Лестер Сити" Вишай Шривадданапрабха погиб в результате крушения вертолета. Репортаж из Лестера спортивного обозревателя Би-би-си Дана Роана.
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29 октября 2018