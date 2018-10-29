Ангела Меркель уходит с поста лидера партии ХДС

Четвертый срок Меркель: победа или поражение консерваторов?

В Германии прошли выборы в бундестаг, на которых консерваторы во главе с Ангелой Меркель набрали на 10% меньше голосов, чем на прошлых выборах. Также неожиданностью для всех стал результат партии "Альтернатива для Германии", которой впервые достались места в парламенте.