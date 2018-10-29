Ангела Меркель уходит с поста лидера партии ХДС
Канцлер Германии Ангела Меркель не будет выставлять свою кандидатуру на декабрьских выборах лидера партии.
Более того, по ее словам, она вообще не будет больше претендовать на какой-либо политический пост после 2021 года.
Толчком к такому решению 64-летней Меркель, возглавляющей партию с 2000 года и правительство Германии с 2005-го, послужили провальные для ХДС и союзной партии ХСС итоги выборов в двух ключевых землях, Гессене и Баварии.
Социалисты связывают падение своего рейтинга с тем, что партия снова вошла в коалицию с ХДС/ХСС в качестве младшего партнера, а избиратели связывают ее с политикой Меркель.
По данным сентябрьских опросов, работой канцлера недовольны уже больше половины избирателей, довольны - всего около 17%.
При этом комментаторы сходятся во мнении, что в ХДС сейчас нет политика, способного соревноваться с Меркель в популярности внутри партии.
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29 октября 2018