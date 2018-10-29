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"Вернуть имена": акция памяти жертв сталинского террора у Соловецкого камня
В центре Москвы, а также во многих городах России прошла ежегодная акция памяти жертв сталинских репрессий "Возвращение имен".
Столичные власти поначалу пытались акцию запретить, позже предложили перенести, но в итоге она состоялась на традиционном месте у Соловецкого камня на Лубянской площади.
Там с 10 утра стали собираться люди, чтобы отстоять в очереди к микрофону, произнести имена жертв и уступить место следующему человеку.
На Лубянской площади побывала корреспондент Русской службы Би-би-си Наталия Зотова.
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29 октября 2018
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