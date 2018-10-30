Новая граница между Чечней и Ингушетий признана незаконной
Media playback is unsupported on your device
Видео

Новая граница между Чечней и Ингушетией признана незаконной

Cогласно определению Конституционного суда Ингушетии, вопрос об установлении границы между двумя регионами должен утверждаться на референдуме.

Чуть более месяца назад главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между двумя регионами.

Республиканский парламент утвердил соглашение, но позже многие депутаты заявили, что итоги голосования были сфальсифицированы.

Тогда же в Ингушетии начались протесты, в которых приняли участие тысячи людей.

За развитием ситуации в Ингушетии следит корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов.

  • 30 октября 2018
Go to next video: Что происходит в Ингушетии: хронология событий