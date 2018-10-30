Новая граница между Чечней и Ингушетией признана незаконной
Cогласно определению Конституционного суда Ингушетии, вопрос об установлении границы между двумя регионами должен утверждаться на референдуме.
Чуть более месяца назад главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между двумя регионами.
Республиканский парламент утвердил соглашение, но позже многие депутаты заявили, что итоги голосования были сфальсифицированы.
Тогда же в Ингушетии начались протесты, в которых приняли участие тысячи людей.
За развитием ситуации в Ингушетии следит корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов.
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30 октября 2018
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