"Адмирал Кузнецов" остался без плавучего дока
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"Адмирал Кузнецов" остался без плавучего дока

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" теперь негде будет ремонтировать.

В Мурманске затонул единственный в России плавучий док, способный принимать такие большие корабли.

Как заявили на судоремонтном предприятии "Звездочка", произошел скачок напряжения, из-за этого остановились насосы, и док затонул.

По сообщениям СМИ, во время инцидента также упали два башенных крана, один из них повредил авианосец. При этом пострадало несколько человек.

Док был построен в 1980 году в Швеции по советскому заказу специально для ремонта самых крупных российских авианесущих кораблей.

  • 30 октября 2018
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