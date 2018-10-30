"Адмирал Кузнецов" остался без плавучего дока
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" теперь негде будет ремонтировать.
В Мурманске затонул единственный в России плавучий док, способный принимать такие большие корабли.
Как заявили на судоремонтном предприятии "Звездочка", произошел скачок напряжения, из-за этого остановились насосы, и док затонул.
По сообщениям СМИ, во время инцидента также упали два башенных крана, один из них повредил авианосец. При этом пострадало несколько человек.
Док был построен в 1980 году в Швеции по советскому заказу специально для ремонта самых крупных российских авианесущих кораблей.
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30 октября 2018
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