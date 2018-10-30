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В Индии возвели статую в честь последователя Ганди. Самую высокую в мире
В индийском штате Гуджарат построили самую высокую статую в мире. Она называется статуя Единства. Ее установили в честь Валлабхаи Пателя, последователя Ганди, которому приписывают объединение штатов Индии в общее государство.
Статуя – любимое детище премьера Индии, Нарендры Моди. Ее возвели за 5 лет. Проект критикуют за высокую стоимость – 430 миллионов долларов.
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30 октября 2018
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