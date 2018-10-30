Самое сильное наводнение в Венеции за последние 40 лет. Видео
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Наводнение в Венеции - сильнейшее за последние годы. Видео

В Венеции случился сильнейший потоп за последние несколько десятков лет. Уровень воды достигает более полутора метра. Минимум 8 человек погибли, десятки пострадали. 75% площади города затоплено.

Наводнения в Венеции - не редкость, обычно они случаются несколько раз в год, но уровень воды не превышает метра.

  • 30 октября 2018
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