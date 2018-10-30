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Зачем нужны ядерные соглашения и что будет, если их отменить?
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который США и ССCР подписали еще в 1987 году. Трамп считает, что Россия не соблюдает условия соглашения и намерен его расторгнуть. Но опасения президента США касаются не только России.
Зачем нужны соглашения вроде РСМД и что будет, если система сдерживания вооружений в мире рухнет, объясняет дипломатический обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус.
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30 октября 2018
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