Нужны ли ядерные соглашения и какое будущее их ждет?
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Зачем нужны ядерные соглашения и что будет, если их отменить?

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который США и ССCР подписали еще в 1987 году. Трамп считает, что Россия не соблюдает условия соглашения и намерен его расторгнуть. Но опасения президента США касаются не только России.

Зачем нужны соглашения вроде РСМД и что будет, если система сдерживания вооружений в мире рухнет, объясняет дипломатический обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус.

  • 30 октября 2018
Go to next video: Выход Трампа из РСМД грозит откатом к холодной войне