Немецкий полицейский показал всем, как нужно танцевать

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Полиция Бремена опубликовала в своем "Фейсбуке" видео, на котором офицер по имени Тобиас начал танцевать прямо во время службы.

Все произошло во время городского карнавала, где Тобиас следил за порядком. Судя по восторженным крикам за кадром, окружающим танец полицейского очень понравился.