Принц Гарри поприветствовал жителей океании на шести языках
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Принц Гарри поприветствовал жителей Океании на шести языках

Принца Гарри в рамках совместного визита с герцогиней Меган в Новую Зеландию произнес речь в военном музее в Окланде.

Свое выступление герцог начал с приветствия на шести разных языках, на которых разговаривают местные народы с соседних островов.

Принц попросил простить его за возможный сильный акцент, но признался, что обязан был попытаться все это произнести.

  • 31 октября 2018
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