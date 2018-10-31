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Принц Гарри поприветствовал жителей Океании на шести языках
Принца Гарри в рамках совместного визита с герцогиней Меган в Новую Зеландию произнес речь в военном музее в Окланде.
Свое выступление герцог начал с приветствия на шести разных языках, на которых разговаривают местные народы с соседних островов.
Принц попросил простить его за возможный сильный акцент, но признался, что обязан был попытаться все это произнести.
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31 октября 2018
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