Студенты и школьники о репрессиях
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"Это страшно, но нужно": студенты и школьники объясняют, зачем помнить о репрессиях

В канун дня памяти жертв политических репрессий сотни людей по всей России собрались вместе, чтобы вслух зачитать имена тех, кто погиб в результате сталинского террора. Акция "Возвращение имен" прошла в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Что значит историческая память, и почему важно не забывать о трагических событиях в истории страны? Русская служба Би-би-си спросила об этом молодых участников акции.

  • 30 октября 2018
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